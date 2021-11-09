Кличко испугался вопроса о президентстве и дал ответ в своём стиле

Мэр Киева Виталий Кличко испугался разговоров об участии в президентских выборах на Украине в 2024 году и принялся рассуждать, что лидеров разных стран очень много, а чемпионов мира по боксу в тяжёлом весе, коим является он, можно пересчитать по пальцам. В интервью журналисту Дмитрию Гордону он предположил, что в случае честного ответа на вопрос о выдвижении в президенты коммунальные предприятия города снова начнут посещать сотрудники полиции.

"Вот после таких вопросов у меня снова начнутся обыски. Сказать, что я очень желаю президентом стать, — это будет неискренне. Я уверен, что если нужно будет, то я приму решение. А так, чтобы желание "я вот хочу стать", для удовлетворения своих личных амбиций… Один знакомый сказал мне такую интересную вещь: "Ты можешь представить, сколько президентов стран есть в мире? Мы даже не знаем их имена. Сколько мэров есть в мире? Тысячи. Тоже их не знаем. А сколько чемпионов мира в тяжёлом весе? Мы всех их можем перечислить по пальцам. Каждый знает их имена". Поэтому удовлетворять какое-то своё личное эго мне не имеет смысла", — в своём стиле ответил Кличко.