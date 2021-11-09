В КЧР подозреваемый при задержании застрелил полицейского и ранил его напарника

В Карачаево-Черкесии при задержании подозреваемого в краже из мечети погиб полицейский, ещё один правоохранитель ранен. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Карачаево-Черкесской Республике.

"Сегодня на выезде из города Карачаевска в ходе мероприятий по задержанию 32-летний местный житель, подозреваемый в краже из мечети, оказал вооружённое сопротивление и открыл стрельбу из ружья "Сайга" по сотрудникам МО МВД России "Карачаевский". В результате оперуполномоченный уголовного розыска лейтенант полиции Ануар Башкаев погиб на месте", — сообщили в министерстве.

Второй сотрудник полиции получил огнестрельные ранения ног, он ликвидировал нападавшего ответным огнём. В настоящее время полицейский госпитализирован. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.