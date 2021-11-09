Буйный пассажир рейса Кемерово — Москва занял чужое кресло и обматерил экипаж

Пассажир рейса Кемерово — Москва, занявший в салоне самолёта чужое место и отказавшийся его покидать, поплатится за свою дерзость пребыванием в спецприёмнике. Чтобы разобраться с 45-летним хулиганом, экипаж вызвал подмогу в лице стражей порядка.

"Житель Московской области при посадке на борт воздушного судна по ошибке занял чужое кресло. Когда пассажира попросили пересесть на своё место, он отказался это сделать и стал выражаться грубой нецензурной бранью в адрес экипажа и других граждан. В связи с этим представитель авиакомпании отказал нарушителю общественного порядка в перелёте. Он привлечён к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", — говорится на сайте "МВД Медиа".

Также в отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 11.17 КоАП РФ "Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна". Заводский районный суд признал его виновным и назначил наказание в виде десяти суток административного ареста, которое житель Подмосковья будет отбывать в спецприёмнике в Кемерове.