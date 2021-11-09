В Белоруссии пригрозили отнимать имущество за призывы к санкциям

Власти Белоруссии рассматривают возможность введения конфискации имущества за призывы к санкциям против республики, сообщил председатель комиссии по нацбезопасности нижней палаты белорусского парламента Олег Белоконев.

"Ущерб на сегодняшний день от санкций, которые вводятся, достаточно велик. И те люди, которые не понимают этого, призывают к санкциям, должны нести ответственность. Будет ещё конфискация имущества в доход государства, чтобы возместить ущерб, который нанесли эти люди", — сказал он в эфире телеканала СТВ.

Сегодня в парламенте Белоруссии был принят законопроект об уголовной ответственности за призывы к санкциям. Для вступления в силу необходимо одобрение документа верхней палатой и президентом.