Reuters: ЕС введёт санкции против 30 юридических и физических лиц Белоруссии

Евросоюз в ближайшее время введёт санкции против 30 юридических и физических лиц Белоруссии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что под ограничения могут попасть глава МИД Белоруссии Владимир Макей и другие должностные лица республики, которые ЕС считает ответственными за создание миграционного кризиса на границе с Польшей. Также санкции грозят компании "Белавиа" и предприятиям в сфере перестрахования, в частности Белорусской национальной перестраховочной организации.

По данным агентства, Евросоюз примет решение на следующей неделе. К настоящему времени ЕС уже ввёл четыре пакета санкций против Белоруссии. В общей сложности они коснулись 15 юридических и 166 физических лиц.