Reuters: ЕС введёт санкции против 30 юридических и физических лиц Белоруссии
Под ограничения могут попасть глава МИД республики Владимир Макей и другие должностные лица, которые ЕС считает ответственными за создание миграционного кризиса на границе с Польшей.
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Евросоюз в ближайшее время введёт санкции против 30 юридических и физических лиц Белоруссии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Отмечается, что под ограничения могут попасть глава МИД Белоруссии Владимир Макей и другие должностные лица республики, которые ЕС считает ответственными за создание миграционного кризиса на границе с Польшей. Также санкции грозят компании "Белавиа" и предприятиям в сфере перестрахования, в частности Белорусской национальной перестраховочной организации.
По данным агентства, Евросоюз примет решение на следующей неделе. К настоящему времени ЕС уже ввёл четыре пакета санкций против Белоруссии. В общей сложности они коснулись 15 юридических и 166 физических лиц.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, "откуда ноги растут" у ситуации с мигрантами на границе Польши. Министр также призвал страны Евросоюза избегать двойных стандартов при рассмотрении кризиса с беженцами.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направились сотни мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит более 12 тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются, хотя против них применили слезоточивый газ. Также у лагеря мигрантов была слышна стрельба. В Минске заявили, что доносятся выстрелы со стороны соседней республики. В Варшаве отметили, что на границе находится три-четыре тысячи мигрантов.
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