Они признались, что оформили визы в республику за большие деньги в посольстве в Анкаре, а теперь ждут, что власти Германии пришлют за ними транспорт и перевезут на территорию ФРГ. По словам одного из мигрантов, виза для каждого из членов его семьи обошлась ему в 2600 долларов (около 185 тысяч рублей).

"Я заплатил за оформление виз для всех родственников: для себя, мамы, жены и брата — по $2600 за каждого. Нас здесь 12 человек — две семьи, $2600 — это за визу, медицинскую страховку и, как сказали в компании, за две недели проживания в гостинице. Но на третий день в отеле нам сказали, что срок нашего проживания закончился, и выставили нас на улицу", — поведал он.