Заплатили много денег: Мигранты рассказали, как оказались на границе Польши и Белоруссии
Теперь они ждут, что власти Германии пришлют за ними транспорт и заберут к себе.
Кадр из видео © t.me / RT на русском
Мигранты рассказали, как оказались на границе Польши и Белоруссии. Видео © t.me / RT на русском
Мигранты, которые находятся в лагере на белорусско-польской границе, рассказали, что попали в Белоруссию через Турцию. Об этом сообщает RT.
Они признались, что оформили визы в республику за большие деньги в посольстве в Анкаре, а теперь ждут, что власти Германии пришлют за ними транспорт и перевезут на территорию ФРГ. По словам одного из мигрантов, виза для каждого из членов его семьи обошлась ему в 2600 долларов (около 185 тысяч рублей).
"Я заплатил за оформление виз для всех родственников: для себя, мамы, жены и брата — по $2600 за каждого. Нас здесь 12 человек — две семьи, $2600 — это за визу, медицинскую страховку и, как сказали в компании, за две недели проживания в гостинице. Но на третий день в отеле нам сказали, что срок нашего проживания закончился, и выставили нас на улицу", — поведал он.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направились сотни мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит более 12 тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются, хотя против них применили слезоточивый газ. Также у лагеря мигрантов была слышна стрельба. В Минске заявили, что доносятся выстрелы со стороны соседней республики. В Варшаве отметили, что на границе находится три-четыре тысячи мигрантов.
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