Глава Pfizer предрёк ежегодную ревакцинацию от ковида
Альберт Бурла отметил, что бустерная доза даёт очень высокий уровень защиты.
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Ревакцинацию от коронавируса, вероятно, придётся проходить примерно раз в год. Такое мнение высказал генеральный директор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла.
"Я думаю, что бустерная доза, третья доза, даёт очень-очень высокий уровень защиты. Вопрос в том, как долго он будет сохраняться", — сказал Бурла, выступая по видеосвязи в вашингтонском Атлантическом совете.
По словам главы Pfizer, имеющиеся данные говорят о том, что защита от ковида снижается в течение полугода после второй прививки. В целом Бурла считает, что она сохранится на год. Однако в этом вопросе пока нет определённости, отметил гендиректор. Он призвал подождать и последить за ситуацией.
"Но вероятный сценарий — это ежегодная ревакцинация", — заключил Бурла.
Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург назвал срок, при котором ревакцинация от ковида будет бесполезной. Поторопившись, человек не получит какого-либо вреда, однако уровень антител к коронавирусу у него не изменится, подчеркнул учёный.
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