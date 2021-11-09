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Глава Pfizer предрёк ежегодную ревакцинацию от ковида

Альберт Бурла отметил, что бустерная доза даёт очень высокий уровень защиты.

9 ноября, 20:02

Фото © ТАСС/AP

Ревакцинацию от коронавируса, вероятно, придётся проходить примерно раз в год. Такое мнение высказал генеральный директор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла.

"Я думаю, что бустерная доза, третья доза, даёт очень-очень высокий уровень защиты. Вопрос в том, как долго он будет сохраняться", — сказал Бурла, выступая по видеосвязи в вашингтонском Атлантическом совете.

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По словам главы Pfizer, имеющиеся данные говорят о том, что защита от ковида снижается в течение полугода после второй прививки. В целом Бурла считает, что она сохранится на год. Однако в этом вопросе пока нет определённости, отметил гендиректор. Он призвал подождать и последить за ситуацией.

"Но вероятный сценарий — это ежегодная ревакцинация", — заключил Бурла.

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Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург назвал срок, при котором ревакцинация от ковида будет бесполезной. Поторопившись, человек не получит какого-либо вреда, однако уровень антител к коронавирусу у него не изменится, подчеркнул учёный.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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