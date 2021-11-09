Обозреватель немецкой газеты Süddeutsche Zeitung Штефан Корнелиус заявил, что будущее правительство Германии якобы может заморозить проект "Северного потока – 2" ради своих интересов, Украины и назло России. Об этом он написал в своей статье на сайте издания.

По словам Корнелиуса, Берлин попал в "энергетическую зависимость" от Москвы и это стало "самой большой внешнеполитической проблемой" государства. Автор утверждает, что Германия и Россия как покупатель и поставщик не так сильно нуждаются друг в друге. Обозреватель считает, что РФ якобы готова платить максимальную цену за зависимость ФРГ, чтобы продвигать свои интересы.

"Не только Украина становится уязвимой из-за российской газовой политики, но и Германия может оказаться в фатальной зависимости", — пишет Корнелиус.