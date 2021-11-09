"Самая большая внешнеполитическая проблема": В ФРГ заявили о возможной заморозке "Северного потока – 2" ради своих интересов и Украины
По словам автора газеты Süddeutsche Zeitung Штефана Корнелиуса, будущее правительство Германии может пойти на такие меры, чтобы избавиться от "энергетической зависимости" от РФ.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Обозреватель немецкой газеты Süddeutsche Zeitung Штефан Корнелиус заявил, что будущее правительство Германии якобы может заморозить проект "Северного потока – 2" ради своих интересов, Украины и назло России. Об этом он написал в своей статье на сайте издания.
По словам Корнелиуса, Берлин попал в "энергетическую зависимость" от Москвы и это стало "самой большой внешнеполитической проблемой" государства. Автор утверждает, что Германия и Россия как покупатель и поставщик не так сильно нуждаются друг в друге. Обозреватель считает, что РФ якобы готова платить максимальную цену за зависимость ФРГ, чтобы продвигать свои интересы.
"Не только Украина становится уязвимой из-за российской газовой политики, но и Германия может оказаться в фатальной зависимости", — пишет Корнелиус.
Журналист полагает, что новый немецкий кабмин может заморозить газопровод ради своих интересов, Киева и назло Москве.
Напомним, в начале сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Отмечалось, что Россия готова начать поставки топлива на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора, но пока такого документа нет. На процесс рассмотрения заявки даётся четыре месяца. 8 ноября в "Газпроме" заявили, что "Северный поток – 2" готов к запуску.
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