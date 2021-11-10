Путин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов внутренних дел с их профессиональным праздником, который отмечается 10 ноября. Глава государства отметил, что в этот день мы отдаём дань уважения и глубокой признательности людям, которые стоят на страже закона и порядка.

"Кто по зову сердца выбрал для себя трудную, связанную с немалыми нагрузками и риском работу, смысл, предназначение которой — охранять стабильность общества, обеспечивать безопасность, права и законные интересы граждан. Вести беспощадную борьбу с криминалом и коррупцией, насилием и произволом", — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что МВД во все времена по праву считалось ключевым звеном правоохранительной системы России, а сотрудники ведомства всегда были оплотом государственности, не жалея себя защищали родину и граждан от внутренних угроз, участвовали в решении важнейших общенациональных задач.

Российский лидер поблагодарил ветеранов органов внутренних дел за высокий профессионализм и мужество, за верность долгу, а также руководство, личный состав МВД и гражданский персонал ведомства — за чёткую и грамотную работу.

"Сегодня к результативности работы органов внутренних дел наши граждане предъявляют особые — повышенные — требования. И от вашего отношения к службе, от профессиональных и личных качеств каждого из вас зависит, насколько оправдаются эти ожидания. Необходимо и дальше повышать эффективность работы, совершенствовать подходы в борьбе с преступностью, особенно в сфере информационных технологий, противодействия экстремизму, незаконной миграции, нелегального оборота наркотиков", — отметил Путин.

Президент заверил, что государство и впредь будет делать всё необходимое для укрепления правовых и социальных гарантий сотрудников МВД, для повышения престижа их службы.