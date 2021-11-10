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Регион
Опубликовано 10 ноября 2021, 00:12
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Rockstar выпустит ремастер GTA IV вслед за переизданием трилогии

Кадр из видео © YouTube / Rockstar Games

Кадр из видео © YouTube / Rockstar Games

Планируется, что игра появится на ПК, консолях PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.

Студия Rockstar Games работает над ремастером Grand Theft Auto IV. Об этом в "Твиттере" рассказал инсайдер RalphsValve.

Как он утверждает, игра будет являться сборником игр серии GTA IV, в которую войдут классическая номерная часть и две игры сборника Episodes from Liberty City. Инсайдер также отметил, что мультиплеера в ремастере не будет. Выход планируется на 2023 год на ПК, консолях PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X. Официально данная информация пока не подтверждена.

Rockstar порадовала "олдов" первыми скриншотами из ремастера GTA
Rockstar порадовала "олдов" первыми скриншотами из ремастера GTA

Напомним, 11 ноября выходит другой ремастер от Rockstar — Grand Theft Auto: The Trilogy Definitive Edition, в который вошли улучшенные версии GTA III, Vice City и San Andreas на движке Unreal Engine.

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Иван Косицын
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