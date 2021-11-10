Rockstar выпустит ремастер GTA IV вслед за переизданием трилогии
Кадр из видео © YouTube / Rockstar Games
Планируется, что игра появится на ПК, консолях PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.
Студия Rockstar Games работает над ремастером Grand Theft Auto IV. Об этом в "Твиттере" рассказал инсайдер RalphsValve.
Как он утверждает, игра будет являться сборником игр серии GTA IV, в которую войдут классическая номерная часть и две игры сборника Episodes from Liberty City. Инсайдер также отметил, что мультиплеера в ремастере не будет. Выход планируется на 2023 год на ПК, консолях PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X. Официально данная информация пока не подтверждена.
Напомним, 11 ноября выходит другой ремастер от Rockstar — Grand Theft Auto: The Trilogy Definitive Edition, в который вошли улучшенные версии GTA III, Vice City и San Andreas на движке Unreal Engine.