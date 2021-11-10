Rockstar выпустит ремастер GTA IV вслед за переизданием трилогии

Как он утверждает, игра будет являться сборником игр серии GTA IV, в которую войдут классическая номерная часть и две игры сборника Episodes from Liberty City. Инсайдер также отметил, что мультиплеера в ремастере не будет. Выход планируется на 2023 год на ПК, консолях PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X. Официально данная информация пока не подтверждена.