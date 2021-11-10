Центр Гамалеи разрабатывает лекарство от ковида из антител

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разрабатывает препарат для лечения коронавируса из антител. Об этом сообщил директор учреждения Александр Гинцбург.

"Вот антитела, которые можно давать заболевшим коронавирусом в виде лекарства, мы сейчас разрабатываем", — приводит его слова РИА "Новости".

По словам учёного, клинические испытания препарата начнутся в январе. Ожидается, что они займут три-четыре месяца.

Многие специалисты прежде отмечали, что специализированное лекарство против ковида ещё не создано. Так, главный врач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко в конце октября заявил, что подходы и методы лечения CoViD-19 меняются, но речь идёт о лечении осложнений вируса, а не его самого.