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Центр Гамалеи разрабатывает лекарство от ковида из антител

Клинические испытания препарата начнутся в январе. Ожидается, что они займут три-четыре месяца, отметил глава центра Александр Гинцбург.

9 ноября, 22:04

Фото © Pixabay

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разрабатывает препарат для лечения коронавируса из антител. Об этом сообщил директор учреждения Александр Гинцбург.

"Вот антитела, которые можно давать заболевшим коронавирусом в виде лекарства, мы сейчас разрабатываем", — приводит его слова РИА "Новости".

По словам учёного, клинические испытания препарата начнутся в январе. Ожидается, что они займут три-четыре месяца.

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Многие специалисты прежде отмечали, что специализированное лекарство против ковида ещё не создано. Так, главный врач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко в конце октября заявил, что подходы и методы лечения CoViD-19 меняются, но речь идёт о лечении осложнений вируса, а не его самого.

Ранее Лайф сообщал, что учёные разработали вакцину от ковида на основе антител альпака. Препарат можно хранить в течение семи дней при комнатной температуре, в то время как другие вакцины не могут похвастаться такой устойчивостью.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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