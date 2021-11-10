Гинцбург оценил возможность применения назальной вакцины от ковида вместо укола
По словам главы центра Гамалеи, однозначного ответа на этот вопрос пока не существует.
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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вопрос использования назальной вакцины от коронавируса вместо прививки будет решаться в ходе клинических испытаний.
"Вопрос хороший, правильный, ответа однозначного на это нет. В ходе клинических исследований, на которые мы получили разрешение, один из вопросов, которые будут решаться в ходе этого клинического исследования, будет тот, который вы сейчас мне задали", — ответил учёный в беседе с РИА "Новости" на вопрос, может ли назальная вакцина заменить прививку.
Ранее стало известно, что в России разработали назальную форму вакцины "Спутник V". Зарегистрировать препарат и запустить его массовое производство планируется через шесть-восемь месяцев. Гинцбург прежде отмечал, что назальная вакцина будет вводиться двукратно, но не исключено и одноразовое применение. Стоит отметить, что в России на основе "Спутника V" разрабатывается две назальные вакцины.
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