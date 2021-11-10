Инфекционист Тимаков поддержал идею массово протестировать россиян на антитела к ковиду
Специалист предложил сделать данное тестирование бесплатным, например, в центрах вакцинации и с помощью выездных бригад.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков заявил о необходимости повсеместного тестирования на антитела к коронавирусу. Специалист отметил, что протестировать нужно не только взрослых, но и детей, чтобы понять, сколько несовершеннолетних переболело.
В эфире радио "Комсомольская правда" Тимаков пояснил, что данный процесс следует проводить выборочно по регионам, дабы полностью протестировать группы населения из отдельных районов. Только после этого можно будет вывести статистику.
"Чтобы определить наличие массового иммунитета, важно делать тесты не к нуклеокапсидному белку, а к спайковому. Тестирование сделать бесплатным, например, в тех же центрах вакцинации и с помощью выездных бригад, это займёт не больше месяца", — отметил эксперт, уточнив, что таким образом можно определить приблизительный уровень популяционного иммунитета.
Ранее с предложением протестировать россиян на антитела к ковиду выступил депутат Госдумы, врач-иммунолог Сергей Леонов. По его словам, сейчас уровень коллективного иммунитета как россиян в целом, так и по отдельным регионам сложно определить из-за ряда факторов: некоторые граждане купили поддельные сертификаты о вакцинации, а переболевшие, которые не обращались к врачу, не попали в официальную статистику.
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