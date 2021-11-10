Инфекционист Тимаков поддержал идею массово протестировать россиян на антитела к ковиду

Врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков заявил о необходимости повсеместного тестирования на антитела к коронавирусу. Специалист отметил, что протестировать нужно не только взрослых, но и детей, чтобы понять, сколько несовершеннолетних переболело.

В эфире радио "Комсомольская правда" Тимаков пояснил, что данный процесс следует проводить выборочно по регионам, дабы полностью протестировать группы населения из отдельных районов. Только после этого можно будет вывести статистику.

"Чтобы определить наличие массового иммунитета, важно делать тесты не к нуклеокапсидному белку, а к спайковому. Тестирование сделать бесплатным, например, в тех же центрах вакцинации и с помощью выездных бригад, это займёт не больше месяца", — отметил эксперт, уточнив, что таким образом можно определить приблизительный уровень популяционного иммунитета.