Две большие группы мигрантов прорвались на территорию Польши

Две большие группы мигрантов-нелегалов смогли прорваться через границу на территорию Польши. Об этом сообщает Польское радио в городе Белосток.

В разговоре с радиостанцией пресс-секретарь подляского отделения пограничной охраны страны Катажина Зданович отметила, что в обоих случаях мигранты разрушили установленные заграждения и силой проникли через границу. По предварительным данным, это случилось в районе местностей Бяловежа и Крынки. Уточняется, что группы насчитывают десятки человек. Часть из них польские пограничники вернули на территорию Белоруссии, остальные разыскиваются.