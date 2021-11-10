Две большие группы мигрантов прорвались на территорию Польши
Часть из них удалось вернуть в Белоруссию, остальные разыскиваются.
Фото © ТАСС / БелТА / Леонид Щеглов
Две большие группы мигрантов-нелегалов смогли прорваться через границу на территорию Польши. Об этом сообщает Польское радио в городе Белосток.
В разговоре с радиостанцией пресс-секретарь подляского отделения пограничной охраны страны Катажина Зданович отметила, что в обоих случаях мигранты разрушили установленные заграждения и силой проникли через границу. По предварительным данным, это случилось в районе местностей Бяловежа и Крынки. Уточняется, что группы насчитывают десятки человек. Часть из них польские пограничники вернули на территорию Белоруссии, остальные разыскиваются.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направились сотни мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит более 12 тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются, хотя против них применили слезоточивый газ. Также у лагеря мигрантов была слышна стрельба. В Минске заявили, что доносятся выстрелы со стороны соседней республики. В Варшаве отметили, что на границе находится три-четыре тысячи мигрантов.
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