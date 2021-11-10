Невролог предупредил россиян о токсичном веществе в авокадо

Врач-невролог сети клиник "Атлас" Игорь Мацокин рассказал, что в плодах авокадо содержится опасное токсичное вещество — персин. В беседе с "Газетой.ру" медик объяснил, как оно может навредить организму.

"Самая большая концентрация персина — в косточке. Но он есть также в коре растения и кожуре плода", — пояснил специалист.

Мацокин подчеркнул, что персин не приводит к летальному исходу, однако поражает кишечник и вызывает сильную аллергическую реакцию по типу крапивницы. Отравление животных даже небольшой дозой токсина может привести к гибели, добавил эксперт.

Вместе с тем авокадо содержит и полезные вещества, которые способствуют нормальному функционированию нервной системы.

"К примеру, карнитин, фолиевая кислота, биотин применяются в комплексной терапии таких состояний, как деменция (в том числе и при болезни Альцгеймера), невралгия, парестезия, полиневрит, повышенная умственная утомляемость и задержка психического развития у детей", — сообщил Мацокин, при этом отметив, что употреблять авокадо как лекарство от этих нарушений всё же не стоит.