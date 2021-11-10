В Германии не исключили новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса
Также власти ФРГ считают важной разъяснительную работу в странах происхождения нелегальных мигрантов.
Фото © ТАСС / Юрий Шамшур
В Евросоюзе готовы расширить и ужесточить санкции против властей Белоруссии в связи с наплывом мигрантов к границе с Польшей. Об этом заявил врио главы МИД Германии Хайко Маас.
"Мы наложим санкции на всех, кто участвует в целенаправленной перевозке мигрантов. (Президент Белоруссии Александр) Лукашенко должен понимать, что его расчёт не работает. Кстати, это не исключает расширения санкций в других сферах экономики в будущем", — приводит слова Мааса пресс-служба немецкого внешнеполитического ведомства.
По его словам, в ЕС считают важным и разъяснительную работу в странах происхождения нелегальных мигрантов. Маас уточнил, что речь идёт об опровержении "ложных обещаний", из-за которых нелегалы "платят тысячи долларов" и которые "приводят их затем в белорусские леса". Необходимо "безжалостно указывать на последствия" для "каждого действия Лукашенко", подчеркнул дипломат.
Ранее Литва попросила ЕС ввести санкции против аэропортов Белоруссии из-за ситуации с мигрантами. В Вильнюсе эскалацию ситуации на границе назвали "ещё одним доказательством перехода белорусского режима к активным атакам и провокациям".
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направились сотни мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит более 12 тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются, хотя против них применили слезоточивый газ. Также у лагеря мигрантов была слышна стрельба. В Минске заявили, что доносятся выстрелы со стороны соседней республики. В Варшаве отметили, что на границе находится три-четыре тысячи мигрантов.
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