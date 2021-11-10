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В Германии не исключили новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса

Также власти ФРГ считают важной разъяснительную работу в странах происхождения нелегальных мигрантов.

10 ноября, 00:18
<p>Фото © ТАСС / Юрий Шамшур</p>

Фото © ТАСС / Юрий Шамшур

В Евросоюзе готовы расширить и ужесточить санкции против властей Белоруссии в связи с наплывом мигрантов к границе с Польшей. Об этом заявил врио главы МИД Германии Хайко Маас.

"Мы наложим санкции на всех, кто участвует в целенаправленной перевозке мигрантов. (Президент Белоруссии Александр) Лукашенко должен понимать, что его расчёт не работает. Кстати, это не исключает расширения санкций в других сферах экономики в будущем", — приводит слова Мааса пресс-служба немецкого внешнеполитического ведомства.

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По его словам, в ЕС считают важным и разъяснительную работу в странах происхождения нелегальных мигрантов. Маас уточнил, что речь идёт об опровержении "ложных обещаний", из-за которых нелегалы "платят тысячи долларов" и которые "приводят их затем в белорусские леса". Необходимо "безжалостно указывать на последствия" для "каждого действия Лукашенко", подчеркнул дипломат.

Две большие группы мигрантов прорвались на территорию Польши

Две большие группы мигрантов прорвались на территорию Польши

Ранее Литва попросила ЕС ввести санкции против аэропортов Белоруссии из-за ситуации с мигрантами. В Вильнюсе эскалацию ситуации на границе назвали "ещё одним доказательством перехода белорусского режима к активным атакам и провокациям".

Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направились сотни мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит более 12 тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются, хотя против них применили слезоточивый газ. Также у лагеря мигрантов была слышна стрельба. В Минске заявили, что доносятся выстрелы со стороны соседней республики. В Варшаве отметили, что на границе находится три-четыре тысячи мигрантов.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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