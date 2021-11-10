В Германии не исключили новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса

В Евросоюзе готовы расширить и ужесточить санкции против властей Белоруссии в связи с наплывом мигрантов к границе с Польшей. Об этом заявил врио главы МИД Германии Хайко Маас.

"Мы наложим санкции на всех, кто участвует в целенаправленной перевозке мигрантов. (Президент Белоруссии Александр) Лукашенко должен понимать, что его расчёт не работает. Кстати, это не исключает расширения санкций в других сферах экономики в будущем", — приводит слова Мааса пресс-служба немецкого внешнеполитического ведомства.

По его словам, в ЕС считают важным и разъяснительную работу в странах происхождения нелегальных мигрантов. Маас уточнил, что речь идёт об опровержении "ложных обещаний", из-за которых нелегалы "платят тысячи долларов" и которые "приводят их затем в белорусские леса". Необходимо "безжалостно указывать на последствия" для "каждого действия Лукашенко", подчеркнул дипломат.