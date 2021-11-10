В МИД ФРГ обвинили Лукашенко в "вероломстве и бесчеловечности" из-за миграционного кризиса
И.о. главы дипведомства Хайко Маас считает, что Минск сознательно оказывает давление на весь Евросоюз и отдельные страны ЕС, такие как Польша и Литва.
Фото © ТАСС / БелТА / Николай Петров
Врио главы МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко раскручивает опасную спираль эскалации отношений с Евросоюзом, из которой не имеет выхода.
"Лукашенко по-прежнему раскручивает опасную спираль эскалации, из которой для него самого нет выхода. Он безжалостно использует ищущих убежище людей как заложников в своей циничной игре за власть", — говорится в заявлении Мааса, которое приводит пресс-служба немецкого МИДа.
По словам дипломата, Минск в ситуации с мигрантами сознательно оказывает давление на весь Евросоюз и отдельные страны ЕС, такие как Польша и Литва.
"Но ЕС не подвержен шантажу. В последние месяцы мы уже ясно дали понять, что мы будем решительно противостоять вероломным и бесчеловечным действиям Лукашенко и его союзников", — поведал Маас.
При этом он подчеркнул, что Евросоюз не намерен оставлять в беде беженцев и "различные гуманитарные организации готовы помочь — как в Белоруссии, так и в Польше".
Ранее агентство Reuters узнало, что на следующей неделе ЕС введёт санкции против 30 юридических и физических лиц Белоруссии. Под ограничения могут попасть глава МИД республики Владимир Макей и другие должностные лица, которых Евросоюз считает ответственными за создание миграционного кризиса на границе с Польшей.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направились сотни мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит более 12 тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются, хотя против них применили слезоточивый газ. Также у лагеря мигрантов была слышна стрельба. В Минске заявили, что доносятся выстрелы со стороны соседней республики. В Варшаве отметили, что на границе находится три-четыре тысячи мигрантов.
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