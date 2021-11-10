В МИД ФРГ обвинили Лукашенко в "вероломстве и бесчеловечности" из-за миграционного кризиса

Врио главы МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко раскручивает опасную спираль эскалации отношений с Евросоюзом, из которой не имеет выхода.

"Лукашенко по-прежнему раскручивает опасную спираль эскалации, из которой для него самого нет выхода. Он безжалостно использует ищущих убежище людей как заложников в своей циничной игре за власть", — говорится в заявлении Мааса, которое приводит пресс-служба немецкого МИДа.

По словам дипломата, Минск в ситуации с мигрантами сознательно оказывает давление на весь Евросоюз и отдельные страны ЕС, такие как Польша и Литва.

"Но ЕС не подвержен шантажу. В последние месяцы мы уже ясно дали понять, что мы будем решительно противостоять вероломным и бесчеловечным действиям Лукашенко и его союзников", — поведал Маас.

При этом он подчеркнул, что Евросоюз не намерен оставлять в беде беженцев и "различные гуманитарные организации готовы помочь — как в Белоруссии, так и в Польше".