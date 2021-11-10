Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) ко Дню сотрудника органов внутренних дел узнал, как граждане РФ относятся к полиции. Согласно результатам исследования, россияне видят типичного полицейского как храброго, сильного, крепкого, опрятного, вежливого, дружелюбного, порядочного, грамотного и работящего человека, пишет РИА "Новости".

О доверии к сотрудникам полиции своего региона заявили 57% респондентов, о недоверии — 35%. 8% затруднились ответить.

"Более всего наши сограждане доверяют следующим подразделениям полиции своего региона: полиции на транспорте (индекс доверия 46 п.), сотрудникам дежурной части (42 п.), участковым уполномоченным полиции (39 п.), инспекторам по делам несовершеннолетних (38 п.), а также работникам уголовного розыска (38 п.)", — говорится в исследовании.

Положительно оценивают работу полиции в своём регионе 37%. 13% поставили плохие оценки, а 42% — средние.