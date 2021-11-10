В России заболеваемость ковидом выйдет на плато примерно в течение недели и начнёт снижаться через две-три недели. Об этом рассказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

"Сейчас в течение недели мы ждём превращения пика заболеваемости в плато. Там, где были введены ограничительные меры, в любом случае люди будут болеть меньше, меньше будут умирать. А дальше уже накопится коллективный иммунитет к штамму "дельта", в том числе за счёт переболевших в скрытой форме. И через две-три недели мы увидим свет в конце тоннеля, начнётся снижение заболеваемости", — пояснил специалист в беседе с ТАСС.

По словам Жемчугова, делать дальнейшие прогнозы можно будет только из понимания, сколько людей имеют иммунитет к штамму "дельта".

Доктор добавил, что сложившаяся эпидемиологическая ситуация в стране связана с тем, что сейчас ковидом болеют те, кто ранее уже перенёс заболевание и стал уязвим для "дельты", существенно отличающейся от первого варианта инфекции. Иммунолог пояснил, что действие вакцин снизилось, но они всё равно работают.

Жемчугов допустил, что коронавирус со временем может исчезнуть из жизни людей, как это было с возбудителями атипичной пневмонии (SARS) и ближневосточного респираторного синдрома (MERS). Для этого большинству необходимо вакцинироваться. Не менее важно остановить возникновение новых мутаций вируса и сделать так, чтобы вакцины действовали как минимум на нынешнем уровне.

"Куда деваться вирусу? Первый вариант — он уйдёт в природу на животных, будет новая природно-очаговая инфекция. Однако вирус может из природы опять вернуться к человеку, когда уровень коллективного иммунитета упадёт... Второй вариант — вирус вообще исчезнет, как когда-то было с возбудителем атипичной пневмонии в 2001 году и в 2009-м с MERS. Они исчезли, никто их найти не может. И третий вариант — он останется среди людей, но будет течь волнами, как грипп. Будет мутировать и станет ещё одной сезонной инфекцией", — заключил Жемчугов.