В Роспотребнадзоре ответили на вопрос, что грозит петербуржцам старше 60 за отказ от обязательной вакцинации

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербурге ответили на вопрос, какие санкции ждут лиц старше 60 лет за отказ от обязательной вакцинации.

Напомним, ранее главный государственный санитарный врач по Северной столице Наталия Башкетова подписала постановление об обязательной вакцинации жителей от 60 лет и старше, а также тех, у кого есть хронические заболевания.

"В случае, если гражданин безработный, вопрос вакцинации на его личном усмотрении. В случае с работающими гражданами - работодатель является лицом, ответственным за вакцинацию трудового коллектива", — приводит сообщение пресс-службы "Интерфакс".

В ведомстве напомнили, что пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями входят в группу риска по ковиду, так как тяжело переносят эту инфекцию. Именно для их безопасности и было принято решение об обязательной вакцинации.

"Наши пенсионеры более активно идут вакцинироваться, чем люди средних лет", — добавили в пресс-службе.