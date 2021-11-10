Актриса Бурханова заявила о массовом увольнении артистов из театра Ермоловой
Представители культурного учреждения отказались комментировать данную информацию.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Ряд артистов были уволены из Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой, они намерены добиваться восстановления через суд. Об этом рассказала одна из уволенных актрис Алёна Бурханова.
"Мы будем подавать в суд и добиваться восстановления на работе, это наша главная цель. Мы будем требовать компенсации. У нас есть адвокат, которому мы доверяем. Она будет составлять и оформлять наши требования", — приводит слова Бурхановой РИА "Новости".
Актриса добавила, что её саму и ещё восьмерых артистов уволили 8 ноября. Кроме того, Бурханова утверждает, что увольнения происходили и в сентябре.
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По словам актрисы, некоторые ушли из театра по соглашению сторон, поэтому назвать точное число уволенных трудно.
При этом представители театра отказались комментировать информацию об увольнении артистов.
Напомним, в августе появилась информации о том, что актёр Олег Меньшиков снял с себя полномочия директора Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой. В июле театр сообщил о решении сократить штат с целью оптимизации ресурсов на фоне пандемии. А позже некоторые уволенные артисты заявили, что Меньшиков не соответствует занимаемой им должности и якобы использует оптимизацию в условиях пандемии для увольнения неугодных ему сотрудников. Новый руководитель учреждения Сергей Кузоятов подчёркивал, что увольнения касались лишь тех актёров, которые "на протяжении долгих лет не выходили на сцену". При этом Меньшиков заявлял, что не собирается уходить с поста художественного руководителя театра имени М.Н. Ермоловой.
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