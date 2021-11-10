Актриса Бурханова заявила о массовом увольнении артистов из театра Ермоловой

Ряд артистов были уволены из Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой, они намерены добиваться восстановления через суд. Об этом рассказала одна из уволенных актрис Алёна Бурханова.

"Мы будем подавать в суд и добиваться восстановления на работе, это наша главная цель. Мы будем требовать компенсации. У нас есть адвокат, которому мы доверяем. Она будет составлять и оформлять наши требования", — приводит слова Бурхановой РИА "Новости".

Актриса добавила, что её саму и ещё восьмерых артистов уволили 8 ноября. Кроме того, Бурханова утверждает, что увольнения происходили и в сентябре.

По словам актрисы, некоторые ушли из театра по соглашению сторон, поэтому назвать точное число уволенных трудно.

При этом представители театра отказались комментировать информацию об увольнении артистов.