Популярный в России продукт назвали повышающим мужскую потенцию
Кроме того, он полезен беременным, детям и спортсменам, отметила нутрициолог Екатерина Муравская.
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Нутрициолог Екатерина Муравская рассказала о популярном в России продукте, который благотворно влияет на сердце и сосуды, укрепляет иммунитет и поддерживает мужское здоровье. Помимо этого он содержит комплекс витаминов (A, E, D, B), микроэлементов (калий, фосфор, хлор, марганец, кальций, йод, медь, железо), полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 и омега-6), фолиевой кислоты, лецитина, белка.
Речь идёт о красной икре, отметила эксперт.
"Икра предотвращает развитие атеросклероза и поддерживает иммунитет. Кальций укрепляет кости, волосы и ногти. Продукт благотворно влияет на кровообращение, снижает артериальное давление и уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Эффективна для профилактики рахита, поддержания мужского здоровья (повышает потенцию)", — приводит слова Муравской РИА "Новости".
По словам нутрициолога, красная икра также полезна беременным, детям и спортсменам, для которых она является отличным источником всех необходимых аминокислот. Но нужно знать меру — не более чайной ложки в день, предупредила Муравская, напомнив, что в красной икре содержится много соли и холестерина. Кроме того, важно выбирать продукт качественного производителя.
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