Россиян предупредили об опасности "бесплатных" тестов на ковид для их личных данных
Предложение мошенников, как правило, состоит в том, что "лаборант" возьмёт анализ на дому, но для этого нужно заполнить анкету, ввести данные СНИЛС, полиса, паспорта и адрес.
Фото © Pixabay
Личные данные граждан не менее интересны мошенникам, чем деньги, а предложение оказать "бесплатные" медицинские услуги, в том числе ПЦР-тестирование, часто используется злоумышленниками как способ сбора персональной информации. Об этом рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко в беседе с РИА "Новости".
"Ситуация с коронавирусом, карантин, ограничения и изменения законодательства — всё это благодатная почва для новых сценариев мошенников. Далеко не всегда преступников интересуют деньги. Персональные и личные данные — не менее ценная добыча мошенника", — сказала эксперт.
По её словам, одним из самых распространённых методов сбора данных является бесплатный тест на коронавирус. В пользу мошенников в данном случае играет боязнь человека заразиться, а также соблазн получить желаемое, не потратив при этом деньги, быстро и не выходя из дома, — предложение, как правило, состоит в том, что "лаборант" возьмёт анализ на дому, но для этого нужно заполнить анкету, ввести данные СНИЛС, полиса, паспорта и адрес.
Дайнеко объяснила, что человек теряет бдительность из-за того, что ему не нужно платить. Подобный сценарий фишинга, отметила эксперт, нацелен не только на хищение личной информации, но и на создание базы данных людей, имеющих необходимый мошенникам шаблон поведения.
"Бесплатный сыр только в мышеловке. Если вам нужна услуга — приобретайте её в проверенных, известных местах. Суматоха, нагнетание ситуации и информационный шум лишают здравого смысла — нужно сохранять хладнокровие и не принимать то или иное решение спонтанно", — подчеркнула эксперт.
Ранее Лайф рассказывал, что глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от ковида и назвал условие окончания пандемии. Специалист сравнил вирусную инфекцию с Карфагеном, который должен быть разрушен, и призвал тех, кто уже сделал прививку, "вдалбливать" необходимость этого остальным.
Коронавирус: Главное
Точно установить происхождение ковида невозможно, заявил Гинцбург
сегодня в 05:11
"Увидим свет в конце тоннеля": Иммунолог Жемчугов спрогнозировал спад заболеваемости ковидом в России
сегодня в 03:03
Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от ковида и назвал условие окончания пандемии
сегодня в 01:52
Комментариев: 0