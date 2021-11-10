Россиян предупредили об опасности "бесплатных" тестов на ковид для их личных данных

Личные данные граждан не менее интересны мошенникам, чем деньги, а предложение оказать "бесплатные" медицинские услуги, в том числе ПЦР-тестирование, часто используется злоумышленниками как способ сбора персональной информации. Об этом рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко в беседе с РИА "Новости".

"Ситуация с коронавирусом, карантин, ограничения и изменения законодательства — всё это благодатная почва для новых сценариев мошенников. Далеко не всегда преступников интересуют деньги. Персональные и личные данные — не менее ценная добыча мошенника", — сказала эксперт.

По её словам, одним из самых распространённых методов сбора данных является бесплатный тест на коронавирус. В пользу мошенников в данном случае играет боязнь человека заразиться, а также соблазн получить желаемое, не потратив при этом деньги, быстро и не выходя из дома, — предложение, как правило, состоит в том, что "лаборант" возьмёт анализ на дому, но для этого нужно заполнить анкету, ввести данные СНИЛС, полиса, паспорта и адрес.

Дайнеко объяснила, что человек теряет бдительность из-за того, что ему не нужно платить. Подобный сценарий фишинга, отметила эксперт, нацелен не только на хищение личной информации, но и на создание базы данных людей, имеющих необходимый мошенникам шаблон поведения.

"Бесплатный сыр только в мышеловке. Если вам нужна услуга — приобретайте её в проверенных, известных местах. Суматоха, нагнетание ситуации и информационный шум лишают здравого смысла — нужно сохранять хладнокровие и не принимать то или иное решение спонтанно", — подчеркнула эксперт.