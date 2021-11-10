Мурашко: Нынешняя волна ковида в России распространяется быстрее предыдущих

"Последняя волна распространяется значимо быстрее среди населения. Фаза осложнения также развивается значительно быстрее, чем при распространении уханьского штамма, поэтому система оказания медпомощи претерпела определенные изменения", — сказал он на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья.

А ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сделал прогноз, что новые волны пандемии будут возникать каждые три месяца, если в короткие сроки как можно больше граждан не пройдёт вакцинацию и не будет достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета.