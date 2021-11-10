Мурашко: Нынешняя волна ковида в России распространяется быстрее предыдущих
Из-за этого система оказания медпомощи претерпела определённые изменения, отметил глава Минздрава.
Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Нынешний всплеск заболеваемости коронавирусом распространяется быстрее предыдущих волн, причём фаза осложнения болезни также происходит быстрее. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Последняя волна распространяется значимо быстрее среди населения. Фаза осложнения также развивается значительно быстрее, чем при распространении уханьского штамма, поэтому система оказания медпомощи претерпела определенные изменения", — сказал он на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья.
А ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сделал прогноз, что новые волны пандемии будут возникать каждые три месяца, если в короткие сроки как можно больше граждан не пройдёт вакцинацию и не будет достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета.
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