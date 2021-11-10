Мурашко раскрыл, сколько россиян уже привилось от ковида первым компонентом вакцины
Глава Минздрава подчеркнул, что в связи с распространением нового штамма требуется в том числе и ревакцинация населения.
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Более 62 миллионов человек — 53% взрослого населения РФ — уже привилось первым компонентом вакцины от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья.
"На сегодняшний день первым компонентом привито уже более 62 миллионов человек, это 53%, но нужно помнить о том, что в связи с распространением нового штамма требуется в том числе и ревакцинация, чтобы обеспечить высокий уровень антител", — сказал глава Минздрава.
Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сделал прогноз, что новые волны пандемии будут возникать каждые три месяца, если в короткие сроки как можно больше граждан не пройдёт вакцинацию и не будет достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета.
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