Мурашко раскрыл, сколько россиян уже привилось от ковида первым компонентом вакцины

Более 62 миллионов человек — 53% взрослого населения РФ — уже привилось первым компонентом вакцины от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья.

"На сегодняшний день первым компонентом привито уже более 62 миллионов человек, это 53%, но нужно помнить о том, что в связи с распространением нового штамма требуется в том числе и ревакцинация, чтобы обеспечить высокий уровень антител", — сказал глава Минздрава.