Матвиенко предупредила о сохранении ограничений по ковиду в регионах России
Сейчас ситуация с инфекцией в нашей стране сложная, отметила спикер Совфеда. Накануне о необходимости придерживаться и дальше принятых мер заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Введённые в регионах России ограничительные меры будут сохранены в большей или меньшей степени, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Ситуация-то у нас сложная с ковидом, и меры ограничения, которые принимаются субъектами федерации, будут сохраняться в большей или меньшей степени", — указала спикер СФ.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала регионы сохранять действующие коронавирусные ограничения. Как указала главный государственный санитарный врач, такой подход поможет в стабилизации эпидемиологической ситуации.
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