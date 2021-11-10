Матвиенко предупредила о сохранении ограничений по ковиду в регионах России

Введённые в регионах России ограничительные меры будут сохранены в большей или меньшей степени, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Ситуация-то у нас сложная с ковидом, и меры ограничения, которые принимаются субъектами федерации, будут сохраняться в большей или меньшей степени", — указала спикер СФ.