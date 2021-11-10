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Матвиенко предупредила о сохранении ограничений по ковиду в регионах России

Сейчас ситуация с инфекцией в нашей стране сложная, отметила спикер Совфеда. Накануне о необходимости придерживаться и дальше принятых мер заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

10 ноября, 08:16

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Введённые в регионах России ограничительные меры будут сохранены в большей или меньшей степени, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Ситуация-то у нас сложная с ковидом, и меры ограничения, которые принимаются субъектами федерации, будут сохраняться в большей или меньшей степени", — указала спикер СФ.

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Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала регионы сохранять действующие коронавирусные ограничения. Как указала главный государственный санитарный врач, такой подход поможет в стабилизации эпидемиологической ситуации.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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