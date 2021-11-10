В Совфеде назвали разумным предложение Гинцбурга об обязательной вакцинации от ковида

Каждая волна коронавируса становится масштабнее предыдущей, а для победы над болезнью необходимо, чтобы граждане делали прививки. Поэтому предложение главы центра имени Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга об обязательной вакцинации является разумным. Таким мнением с Лайфом поделился первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Надо понимать, что если такой большой учёный, академик, говорит, что без этого мы не обойдёмся, то, скорее всего, мы к этому придём. Конечно, эта тема сейчас будет обсуждаться. Я думаю, что предложение Гинцбурга разумно: государство тратит огромные деньги на лечение больных, а самое главное — мы теряем человеческие жизни. Ситуация выходит из-под контроля. Мы теряем людей. В предложении Гинцбурга есть смысл", — сказал парламентарий.

Он отметил, что, как показывает практика, страны, где привилось большое количество населения, легче проходят волны пандемии, а заражаемость там невысокая. При этом в России, которая первой изобрела антиковидную вакцину, очень низкие темпы массовой прививочной кампании, считает сенатор.