В Польше показали видео, как белорусские пограничники запугивают мигрантов стрельбой
На кадрах — толпа беженцев, а также несколько человек в форме и с оружием, которые находятся за ограждением с колючей проволокой.
Скриншот © Twitter / MON_GOV_PL
В Польше показали запись, как белорусские пограничники запугивают мигрантов стрельбой. Видео © Twitter / MON_GOV_PL
Министерство национальной обороны Польши опубликовало видео, на котором, по его заявлениям, пограничники Белоруссии запугивают стрельбой мигрантов. Ролик ведомство выложило в своём аккаунте в "Твиттере".
На кадрах видно, как толпа людей в разной одежде стоит немного пригнувшись, а рядом с ней находится несколько человек в форме и с оружием. В определённый момент раздаётся звук выстрелов. Всё это происходит за ограждением с колючей проволокой.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорвать границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось прорваться на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно за колючее заграждение, многие беженцы получили ранения. Погранкомитет Белоруссии показал видео с ранеными беженцами. Пострадавшим оказали необходимую помощь.
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