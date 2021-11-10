Погранкомитет Белоруссии показал видео с ранеными беженцами на границе с Польшей

На границе с Польшей найдены избитые курдские беженцы. Видео © Facebook / Государственный пограничный комитет Белоруссии

Государственный пограничный комитет Белоруссии опубликовал фотографии и видео раненых курдских беженцев. Четверо мужчин были обнаружены в стихийном лагере мигрантов на границе республики, сообщает пресс-служба ведомства.













Отмечается, что людей задержали на территории Польши, где они хотели "попросить защиты и предоставления статуса беженца". Однако, как сообщили в ведомстве, местные силовики жестоко вытеснили их обратно, у всех мигрантов обнаружены травмы.

"Судя по многочисленным травмам на теле мигрантов, польские силовики жестоко обращались с людьми и с применением силы вытеснили их за колючее заграждение на границе с Беларусью. Пострадавшим беженцам оказана необходимая помощь", — пишет пресс-служба белорусского погранкомитета.