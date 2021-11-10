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Опубликовано новое видео пыток заключённых в тюремной больнице под Саратовом

Утверждается, что кадры сняты в период с июля 2015 года по сентябрь 2020 года.

10 ноября, 04:53

Фото © Pixabay

Проект Gulagu.net опубликовал новое видео с пытками и насилием над заключёнными, которое, как утверждается, снято в тюремной больнице в Саратовской области.

Речь идёт о шести эпизодах, датированных с июля 2015 года по сентябрь 2020 года и снятых в областной туберкулёзной больнице № 1 (ОТБ-1) ФСИН.

В Кремле не станут вмешиваться в ситуацию с заочным арестом слившего видео с тюремными пытками

В Кремле не станут вмешиваться в ситуацию с заочным арестом слившего видео с тюремными пытками

Напомним, что в начале октября в Сети появилось видео с издевательствами над заключённым, который содержался в саратовской больнице. ФСИН начала проверку, которая находится на особом контроле руководства ведомства. После этого в Кремле призвали проверить запись, а СК возбудил уголовное дело. Следствие взял под контроль глава регионального управления ведомства. Виновным грозит до десяти лет за решёткой. 6 октября было возбуждено ещё четыре уголовных дела по фактам пыток осуждённых в тюремной больнице в Саратовской области. А ранее суд заочно арестовал белоруса Сергея Савельева, слившего видеоархив с пытками в саратовской колонии. Ему вменяют неправомерный доступ к информации во время нахождения в учреждении, её копирование и передачу третьему лицу "для распространения в СМИ".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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