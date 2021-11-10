Опубликовано новое видео пыток заключённых в тюремной больнице под Саратовом

Проект Gulagu.net опубликовал новое видео с пытками и насилием над заключёнными, которое, как утверждается, снято в тюремной больнице в Саратовской области.

Речь идёт о шести эпизодах, датированных с июля 2015 года по сентябрь 2020 года и снятых в областной туберкулёзной больнице № 1 (ОТБ-1) ФСИН.