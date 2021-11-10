Байден заявил о сомнениях Путина и Си Цзиньпина в эффективности демократии

Президент США Джо Байден утверждает, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали ему понять, что сомневаются в эффективности демократии. Об этом американский лидер заявил на виртуальном мероприятии по сбору средств для Национального комитета Демократической партии.

Глава Белого дома отметил, что мир задаётся вопросом, "вернулась ли "Америка". По словам Байдена, люди "видят атаки 6 января" (штурм Капитолия) и спрашивают, способна ли демократическая система США добиваться успеха.

"Мой ответ состоит в том, что мы не просто можем добиться успеха, а мы должны сделать это. Для нашей страны это по-настоящему переломный момент. И Путин, и Си Цзиньпин давали мне понять, что они не считают, что демократии в XXI веке могут функционировать, поскольку для достижения консенсуса требуется слишком много времени, и потому победят автократии", — заявил Байден.

Он добавил, что не согласен с таким мнением.

Стоит отметить, что Байден уже не впервые высказывает подобную точку зрения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее, комментируя слова американского президента о том, что Путин и Си Цзиньпин якобы считают автократию наиболее перспективной системой, заявил следующее.

"Если какая-то страна не соответствует американским параметрам, то в Америке её называют разными словами, в том числе автократией или ещё как-то. Но это не так, каждая страна имеет ту демократию, которая является системой, наиболее отвечающей национальным устоям, истории и нынешнему укладу", — сказал Песков, отметив, что Россия всегда с уважением относилась и будет относиться к такому укладу каждой из стран.

Сам Владимир Путин также позже ответил на слова Байдена. В интервью NBC российский лидер указал, что провокационные заявления всегда широко транслируются в обществе, так как это выгодно правящим классам в той или иной стране.