Сестра Ротару рассказала, что певица ждёт "возвращения" Крыма в состав Украины

Сестра певицы Софии Ротару Аурика заявила, что они с артисткой ждут "возвращения" Крыма в состав Украины. Об этом она рассказала в интервью на ютуб-канале DOROTYE.

Аурика отметила, что в последний раз приезжала на полуостров в 2012 году, а София Ротару не была там пять или шесть лет. При этом принадлежащий певице крымский отель Villa Sofia прекратил работу и стоит закрытым, добавила сестра артистки.

"Закрыли всё там, Villa не работает. Закрыли и всё. До лучших времён. Ждём возвращения Крыма (В состав Украины. — Прим. Лайфа)", — добавила Аурика.

Она добавила, что певица приглашают на гастроли в Россию, однако та отказывается.