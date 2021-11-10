НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Сестра Ротару рассказала, что певица ждёт "возвращения" Крыма в состав Украины

По словам Аурики, известная артистка не приезжала на полуостров пять или шесть лет.

10 ноября, 03:29
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CEhgy1IHY7D/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sofiarotaru.official</a></p>

Фото © Instagram / sofiarotaru.official

Сестра певицы Софии Ротару Аурика заявила, что они с артисткой ждут "возвращения" Крыма в состав Украины. Об этом она рассказала в интервью на ютуб-канале DOROTYE.

Аурика отметила, что в последний раз приезжала на полуостров в 2012 году, а София Ротару не была там пять или шесть лет. При этом принадлежащий певице крымский отель Villa Sofia прекратил работу и стоит закрытым, добавила сестра артистки.

Что случилось с Софией Ротару и почему поклонники её творчества готовятся к самому худшему

Что случилось с Софией Ротару и почему поклонники её творчества готовятся к самому худшему

"Закрыли всё там, Villa не работает. Закрыли и всё. До лучших времён. Ждём возвращения Крыма (В состав Украины. — Прим. Лайфа)", — добавила Аурика.

Она добавила, что певица приглашают на гастроли в Россию, однако та отказывается.

Ротару и Пугачёва перепели хит группы "Тату" и довели до мурашек пользователей Сети

Ротару и Пугачёва перепели хит группы "Тату" и довели до мурашек пользователей Сети

Ранее свежее видео с Софией Ротару напугало поклонников симптомами неизлечимой болезни. На ролике 74-летняя певица с трудом удерживает микрофон и явно пытается скрыть тремор. Однако врач усомнился в наличии серьёзной болезни у артистки, отметив, что двигается она "бодрячком".

Как известно, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1