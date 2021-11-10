Сестра Ротару рассказала, что певица ждёт "возвращения" Крыма в состав Украины
По словам Аурики, известная артистка не приезжала на полуостров пять или шесть лет.
Фото © Instagram / sofiarotaru.official
Сестра певицы Софии Ротару Аурика заявила, что они с артисткой ждут "возвращения" Крыма в состав Украины. Об этом она рассказала в интервью на ютуб-канале DOROTYE.
Аурика отметила, что в последний раз приезжала на полуостров в 2012 году, а София Ротару не была там пять или шесть лет. При этом принадлежащий певице крымский отель Villa Sofia прекратил работу и стоит закрытым, добавила сестра артистки.
"Закрыли всё там, Villa не работает. Закрыли и всё. До лучших времён. Ждём возвращения Крыма (В состав Украины. — Прим. Лайфа)", — добавила Аурика.
Она добавила, что певица приглашают на гастроли в Россию, однако та отказывается.
Ранее свежее видео с Софией Ротару напугало поклонников симптомами неизлечимой болезни. На ролике 74-летняя певица с трудом удерживает микрофон и явно пытается скрыть тремор. Однако врач усомнился в наличии серьёзной болезни у артистки, отметив, что двигается она "бодрячком".
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Как известно, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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