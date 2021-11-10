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Маск потерял 50 млрд долларов за 2 дня из-за голосования в Twitter об акциях Tesla

Теперь он рискует лишиться звания богатейшего человека земли. Джефф Безос уже подкрадывается.

10 ноября, 03:24

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Американский бизнесмен, богатейший человек мира Илон Маск за два дня лишился 50 миллиардов долларов из-за падения котировок акций его компании Tesla. Об этом сообщает Bloomberg.

После того как в прошлую субботу Маск спросил у пользователей "Твиттера", не продать ли ему свою долю в предприятии в размере 10% акций, ценные бумаги начали резко дешеветь. На Нью-Йоркской фондовой бирже падение составило 16% к закрытию торгов во вторник.

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Завершилось голосование Илона Маска о продаже акций Tesla на миллиарды долларов

Согласно расчётам аналитиков компании Bloomberg, бизнесмен потерял 50 млрд долларов. А отрыв Маска в списке богатейших людей мира от основателя компании Amazon Джеффа Безоса сократился до 83 миллиардов. По данным на понедельник, капитал Маска оценивался в 323 млрд, Безоса — в 201 млрд. Сведения с учётом снижения котировок пока не опубликованы.

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Токены Tesla упали почти на 7% после окончания голосования Маска о продаже акций

А ранее Лайф рассказывал, что Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием $300 миллиардов. Новых высот он достиг именно благодаря росту цен на акции созданной им компании по производству электромобилей — Tesla.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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