Маск потерял 50 млрд долларов за 2 дня из-за голосования в Twitter об акциях Tesla

Американский бизнесмен, богатейший человек мира Илон Маск за два дня лишился 50 миллиардов долларов из-за падения котировок акций его компании Tesla. Об этом сообщает Bloomberg.

После того как в прошлую субботу Маск спросил у пользователей "Твиттера", не продать ли ему свою долю в предприятии в размере 10% акций, ценные бумаги начали резко дешеветь. На Нью-Йоркской фондовой бирже падение составило 16% к закрытию торгов во вторник.

Согласно расчётам аналитиков компании Bloomberg, бизнесмен потерял 50 млрд долларов. А отрыв Маска в списке богатейших людей мира от основателя компании Amazon Джеффа Безоса сократился до 83 миллиардов. По данным на понедельник, капитал Маска оценивался в 323 млрд, Безоса — в 201 млрд. Сведения с учётом снижения котировок пока не опубликованы.