Правительство Японии во главе с новым премьером Кисидой ушло в отставку

Правительство Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой ушло в отставку в полном составе. Об этом сообщает канцелярия главы кабмина. При этом главы министерств продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета.

Этот состав правительства был сформирован 4 октября после избрания Кисиды на пост премьера. 31 октября в стране состоялись парламентские выборы, на которых победила правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП). Она получила 261 место из 465. 10 ноября состоится особая сессия парламента, которая будет должна выбрать премьер-министра. Так как либерал-демократы обладают большинством голосов, данный пост почти наверняка вновь займёт Кисида. Затем он сформирует новый кабмин. Ожидается, что в него войдут все министры из старого, за исключением главы МИД Тосимицу Мотэги, который ранее стал генеральным секретарём ЛДП. Его, как ранее сообщал Лайф, заменит Ёсимаса Хаяси, занимавший ранее посты министра обороны, министра науки и образования и министра сельского хозяйства.