Прогнозы на предстоящую зиму в России скорректированы в сторону более тёплого сценария. Об этом рассказал главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Раньше зима вроде бы прогнозировалась около нормы, но то, что я сейчас вижу, — декабрь, январь, февраль получаются в среднем где-то на два градуса теплее нормы. По количеству осадков: снега будет в аккурат по многолетним значениям", — сообщил Тишковец в эфире радио Sputnik.

Эксперт пояснил, что будет мягкий вариант зимы с большим количеством снега. Тишковец назвал её вполне комфортной, не холодной и не очень тёплой, чем-то напоминающей "еврозиму".

Также Тишковец оценил народные приметы, предсказывающие погоду. По словам метеоролога, исследование показало, что 90% примет не работают, а 10% верны, но только при краткосрочном сценарии.