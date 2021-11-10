"Снега в аккурат": Синоптик рассказал, какой будет грядущая зима в России
Также Евгений Тишковец оценил точность народных примет, предсказывающих погоду.
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Прогнозы на предстоящую зиму в России скорректированы в сторону более тёплого сценария. Об этом рассказал главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Раньше зима вроде бы прогнозировалась около нормы, но то, что я сейчас вижу, — декабрь, январь, февраль получаются в среднем где-то на два градуса теплее нормы. По количеству осадков: снега будет в аккурат по многолетним значениям", — сообщил Тишковец в эфире радио Sputnik.
Эксперт пояснил, что будет мягкий вариант зимы с большим количеством снега. Тишковец назвал её вполне комфортной, не холодной и не очень тёплой, чем-то напоминающей "еврозиму".
Также Тишковец оценил народные приметы, предсказывающие погоду. По словам метеоролога, исследование показало, что 90% примет не работают, а 10% верны, но только при краткосрочном сценарии.
Ранее Лайф писал, что растения предсказали россиянам поскакучую зиму. По словам садовода Ольги Вороновой, об этом говорят как яблони, так и сорняки.
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