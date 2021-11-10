В Москве суд арестовал бойца MMA Жамалдаева за перевозку наркотиков

Кунцевский районный суд Москвы арестовал российского бойца смешанных единоборств (MMA) Салмана Жамалдаева по подозрению в незаконном хранении и перевозке наркотиков. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителей суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения Салману Жамалдаеву в виде заключения под стражу по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные хранение, приобретение либо перевозка наркотических веществ в крупном размере)", — отметили в суде.

Как уточняется, бойцу ММА грозит лишение свободы на срок от трёх до десяти лет и штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Жамалдаева задержали в аэропорту Внуково по подозрению в торговле наркотиками и сняли с рейса.

Салман Жамалдаев является чемпионом мира по шутбоксингу, чемпионом РФ по панкратиону, чемпионом Юга России по грэпплингу. Кроме того, он бывший чемпион лиги WFCA и ACB в полулёгком весе. На его счету 22 боя, 20 из них он выиграл.