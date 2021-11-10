В Москве суд арестовал бойца MMA Жамалдаева за перевозку наркотиков
Теперь спортсмену грозит лишение свободы на срок от трёх до десяти лет и штраф в размере до 500 тысяч рублей.
Фото © Instagram / salman_zhamaldaev
Кунцевский районный суд Москвы арестовал российского бойца смешанных единоборств (MMA) Салмана Жамалдаева по подозрению в незаконном хранении и перевозке наркотиков. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителей суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения Салману Жамалдаеву в виде заключения под стражу по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные хранение, приобретение либо перевозка наркотических веществ в крупном размере)", — отметили в суде.
Как уточняется, бойцу ММА грозит лишение свободы на срок от трёх до десяти лет и штраф в размере до 500 тысяч рублей.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Жамалдаева задержали в аэропорту Внуково по подозрению в торговле наркотиками и сняли с рейса.
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Салман Жамалдаев является чемпионом мира по шутбоксингу, чемпионом РФ по панкратиону, чемпионом Юга России по грэпплингу. Кроме того, он бывший чемпион лиги WFCA и ACB в полулёгком весе. На его счету 22 боя, 20 из них он выиграл.
Ранее сообщалось, что иностранец пытался провезти два килограмма героина из Москвы во Владивосток. Теперь он предстанет перед судом. Запрещённые вещества мужчина вёз в чемодане по поручению своих земляков — организаторов наркобизнеса.
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