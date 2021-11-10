"И надеюсь, честно говоря, что никогда не буду использовать. Но, находясь особенно в политике, так иногда хочется. Стоит перед тобой кто-то, ты знаешь правду, а он врёт тебе, глядя прямо в глаза. Ты думаешь: "Как бы тебе надрать уши, блин!" Ты начинаешь ему объяснять о правильных вещах, но он всё равно врёт, и думаешь: "Блин, попался бы ты мне когда-нибудь в ринге, я бы тебе, конечно, дал", — сказал Кличко в интервью Дмитрию Гордону, опубликованном на ютуб-канале журналиста.