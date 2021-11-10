"Как бы тебе надрать уши, блин": Кличко признался в фантазиях об избиениях украинских политиков
При этом мэр Киева выразил надежду на то, что ему никогда не придётся распускать руки за пределами боксёрского ринга.
Виталий Кличко. Фото © Instagram / vitaliyklitschko
Бывший чемпион мира по боксу, а ныне мэр Киева Виталий Кличко признался, что порой хочет избить украинских политиков. При этом он отметил, что никогда не использовал свои навыки вне ринга.
"И надеюсь, честно говоря, что никогда не буду использовать. Но, находясь особенно в политике, так иногда хочется. Стоит перед тобой кто-то, ты знаешь правду, а он врёт тебе, глядя прямо в глаза. Ты думаешь: "Как бы тебе надрать уши, блин!" Ты начинаешь ему объяснять о правильных вещах, но он всё равно врёт, и думаешь: "Блин, попался бы ты мне когда-нибудь в ринге, я бы тебе, конечно, дал", — сказал Кличко в интервью Дмитрию Гордону, опубликованном на ютуб-канале журналиста.
Киевский градоначальник назвал подобные мысли фантазиями.
Ранее Кличко и президент Украины Владимир Зеленский встретились впервые за год. Разговор прошёл на фоне возможного увольнения мэра с поста главы Киевской городской государственной администрации.
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