Американца Брендана Эванса приговорили к десяти годам тюрьмы за жестокое убийство щенка питбультерьера, совершённое ещё в 2017 году. Об этом пишет местная газета South Florida Sun Sentinel со ссылкой на адвоката.

Искалеченного щенка по кличке Олли обнаружили в октябре 2017 года в Голливуде, штат Флорида, злоумышленник оставил пса в чемодане. На теле Олли насчитали более 50 ножевых ранений. Пса доставили в ветеринарную клинику, где он скончался спустя два дня. Неравнодушные граждане, находившиеся в ужасе от случившегося, объявили награду в 60 тысяч долларов за поимку живодёра. Позже полиция нашла Эванса по следам ДНК на чемодане.

В ходе обыска в квартире мужчины стражи порядка обнаружили лапы кошек, тела крыс и следы крови в ванной и на кухне, а также два ножа и мачете. Изначально он отрицал вину и признался лишь спустя четыре года.

Эванс находится под стражей с 2017 года, изначально ему предъявили 17 обвинений в жестоком обращении с животными, по которым грозил срок 85 лет. По словам адвоката, судья снял 15 обвинений в обмен на признание вины. При этом мужчине ещё грозит срок до 15 лет за кражу. Отмечается, что Эванс страдает психическим расстройством и принимает лекарства.