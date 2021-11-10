Жителя Якутска задержали по подозрению в убийстве двухлетнего малыша
Неоднократно судимый мужчина является сожителем матери убитого мальчика.
Кадр видео © СУ СК РФ по Якутии
Жителя Якутска задержали по подозрению в убийстве двухлетнего малыша. Видео © СУ СК РФ по Якутии
Жителя Якутска задержали по подозрению в убийстве двухлетнего сына сожительницы. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.
Тело ребёнка было обнаружено в ночь на 9 ноября в квартире дома, расположенного в районе Маганского тракта. В ходе расследования правоохранители пришли к выводу, что к преступлению может быть причастен 25-летний неоднократно судимый сожитель матери мальчика, который скрылся из квартиры. Утром 9 ноября его задержали и доставили на допрос. Следователи намерены ходатайствовать об избрании меры пресечения, связанной с изоляцией от общества.
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