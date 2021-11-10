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Жителя Якутска задержали по подозрению в убийстве двухлетнего малыша

Неоднократно судимый мужчина является сожителем матери убитого мальчика.

10 ноября, 04:36

Кадр видео © СУ СК РФ по Якутии

Жителя Якутска задержали по подозрению в убийстве двухлетнего малыша. Видео © СУ СК РФ по Якутии

Жителя Якутска задержали по подозрению в убийстве двухлетнего сына сожительницы. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Тело ребёнка было обнаружено в ночь на 9 ноября в квартире дома, расположенного в районе Маганского тракта. В ходе расследования правоохранители пришли к выводу, что к преступлению может быть причастен 25-летний неоднократно судимый сожитель матери мальчика, который скрылся из квартиры. Утром 9 ноября его задержали и доставили на допрос. Следователи намерены ходатайствовать об избрании меры пресечения, связанной с изоляцией от общества.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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