В Польше задержали россиянина за помощь мигрантам на границе с Белоруссией
Отмечается, что за подобные действия было поймано ещё два гражданина — Швеции и Литвы. Кроме того, 48 иностранцам предписано покинуть Польшу.
Фото © ТАСС / Юрий Шамшур
Польская погранохрана за сутки предотвратила 599 попыток незаконного пересечения границы из Белоруссии, за помощь беженцам задержали трёх человек, в том числе россиянина. Об этом ведомство сообщило в "Твиттере".
"Вчера мы зафиксировали 599 попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы. Задержано девять человек. В отношении 48 человек выдано постановление покинуть Польшу. За помощь задержано три человека", — говорится в посте.
Отмечается, что среди "помощников" был один россиянин, а также граждане Литвы и Швеции.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорвать границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось прорваться на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно за колючее заграждение, многие беженцы получили ранения. Погранкомитет Белоруссии показал видео с ранеными беженцами. Пострадавшим оказали необходимую помощь.
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