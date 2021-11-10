В Польше задержали россиянина за помощь мигрантам на границе с Белоруссией

Польская погранохрана за сутки предотвратила 599 попыток незаконного пересечения границы из Белоруссии, за помощь беженцам задержали трёх человек, в том числе россиянина. Об этом ведомство сообщило в "Твиттере".

"Вчера мы зафиксировали 599 попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы. Задержано девять человек. В отношении 48 человек выдано постановление покинуть Польшу. За помощь задержано три человека", — говорится в посте.