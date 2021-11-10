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Вслед за Овечкиным: Дубль Наместникова помог "Детройту" обыграть "Эдмонтон" в НХЛ

В итоге он был признан второй звездой дня в лиге, пропустив вперёд лишь Андреаса Юнссона.

10 ноября, 08:10
<p>Фото © Getty Images / Claus Andersen</p>

Фото © Getty Images / Claus Andersen

Российский нападающий "Детройт Рэд Уингз" Владислав Наместников оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Эдмонтона" и помог своей команде победить со счётом 4:2.

Также в составе "Красных крыльев" шайбы забросили Дилан Ларкин и Мориц Зайдер. У проигравших голами отметились Ессе Пульюярви и Коннор Макдэвид.

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В итоге Наместников стал второй звездой дня в НХЛ, пропустив вперёд себя лишь Андреаса Юнссона из "Нью-Джерси". Всего же в активе россиянина девять очков (7+2) после 14 встреч.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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