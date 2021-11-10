Российский нападающий "Детройт Рэд Уингз" Владислав Наместников оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Эдмонтона" и помог своей команде победить со счётом 4:2.

Также в составе "Красных крыльев" шайбы забросили Дилан Ларкин и Мориц Зайдер. У проигравших голами отметились Ессе Пульюярви и Коннор Макдэвид.

В итоге Наместников стал второй звездой дня в НХЛ, пропустив вперёд себя лишь Андреаса Юнссона из "Нью-Джерси". Всего же в активе россиянина девять очков (7+2) после 14 встреч.