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Полузащитник Жемалетдинов не сыграет в ближайших матчах сборной России из-за травмы

Ранее стало известно, что помочь нашей команде не смогут Арсен Захарян из "Динамо" и Илья Самошников из "Рубина".

10 ноября, 07:44

Фото © РФС

Полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов пропустит матчи сборной России по футболу против Кипра и Хорватии из-за полученной травмы. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

"Рифат Жемалетдинов прибыл в расположение сборной команды с травмой голени. После проведения дополнительного комплексного обследования было выявлено мышечное повреждение и принято решение не рисковать здоровьем игрока. По согласованию с медицинским штабом "Локомотива" футболист направлен на дальнейшее лечение в расположение клуба", — заявил старший врач сборной России Владимир Хайтин.

Захарян и Самошников пропустят матчи сборной России против Кипра и Хорватии

Захарян и Самошников пропустят матчи сборной России против Кипра и Хорватии

Ранее Лайф сообщал, что помочь сборной России по футболу в ближайших матчах также не смогут Арсен Захарян из "Динамо" и защитник "Рубина" Илья Самошников, которые получили повреждения ещё до прибытия в расположение национальной команды.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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