Полузащитник Жемалетдинов не сыграет в ближайших матчах сборной России из-за травмы

Полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов пропустит матчи сборной России по футболу против Кипра и Хорватии из-за полученной травмы. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

"Рифат Жемалетдинов прибыл в расположение сборной команды с травмой голени. После проведения дополнительного комплексного обследования было выявлено мышечное повреждение и принято решение не рисковать здоровьем игрока. По согласованию с медицинским штабом "Локомотива" футболист направлен на дальнейшее лечение в расположение клуба", — заявил старший врач сборной России Владимир Хайтин.