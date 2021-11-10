В МИД ответили на обвинения Польши в адрес России по кризису на границе

Обвинения Варшавы и, в частности, президента Польши Анджея Дуды в адрес РФ по поводу миграционного кризиса на границе с Белоруссией переходят все возможные "рамки приличия", слышать их удивительно. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире "Соловьёв Live".

"Это, честно говоря, на мой взгляд, переходит все возможные рамки и приличия, и здравого смысла. Я говорю и об обвинениях в адрес нашей страны, и в целом об оценках ситуации..." — сказала дипломат.