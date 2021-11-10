В МИД ответили на обвинения Польши в адрес России по кризису на границе
По словам Марии Захаровой, звучащие из Варшавы заявления и оценки ситуации переходят границы здравого смысла.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Обвинения Варшавы и, в частности, президента Польши Анджея Дуды в адрес РФ по поводу миграционного кризиса на границе с Белоруссией переходят все возможные "рамки приличия", слышать их удивительно. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире "Соловьёв Live".
"Это, честно говоря, на мой взгляд, переходит все возможные рамки и приличия, и здравого смысла. Я говорю и об обвинениях в адрес нашей страны, и в целом об оценках ситуации..." — сказала дипломат.
Как отметила Захарова, "невозможно вот так, просто на голубом глазу, говорить неправду и врать".
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорвать границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось прорваться на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно за колючее заграждение, многие беженцы получили ранения. Погранкомитет Белоруссии показал видео с ранеными беженцами. Пострадавшим оказали необходимую помощь.
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