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Фигуристка Хромых рассказала о своей "программе мечты"

В текущем сезоне она успела дважды попасть на пьедестал почёта: сначала выиграла турнир в Будапеште, а затем стала второй на этапе Гран-при.

10 ноября, 08:16

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Молодая российская фигуристка Майя Хромых в ходе общения с журналистами рассказала, что мечтает исполнить в одной программе сразу два четверных прыжка.

"Программа мечты: это три прыжка — два (четверных) тулупа и сальхов, а в короткой программе тройной аксель. Между турнирами в Будапеште и Италии я аксель не тренировала, но скоро возобновлю работу над ним", — заметила спортсменка.

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По признанию Хромых, при исполнении тройного акселя она делает ошибку именно при прыжке, а происходит она из-за отсутствия достаточного количества практики. Также фигуристка активно тренирует тулупы, причём по многу раз, однако не всегда их получается выполнять чисто.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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