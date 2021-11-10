Фигуристка Хромых рассказала о своей "программе мечты"

Молодая российская фигуристка Майя Хромых в ходе общения с журналистами рассказала, что мечтает исполнить в одной программе сразу два четверных прыжка.

"Программа мечты: это три прыжка — два (четверных) тулупа и сальхов, а в короткой программе тройной аксель. Между турнирами в Будапеште и Италии я аксель не тренировала, но скоро возобновлю работу над ним", — заметила спортсменка.