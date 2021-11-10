Фигуристка Хромых рассказала о своей "программе мечты"
В текущем сезоне она успела дважды попасть на пьедестал почёта: сначала выиграла турнир в Будапеште, а затем стала второй на этапе Гран-при.
Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Молодая российская фигуристка Майя Хромых в ходе общения с журналистами рассказала, что мечтает исполнить в одной программе сразу два четверных прыжка.
"Программа мечты: это три прыжка — два (четверных) тулупа и сальхов, а в короткой программе тройной аксель. Между турнирами в Будапеште и Италии я аксель не тренировала, но скоро возобновлю работу над ним", — заметила спортсменка.
По признанию Хромых, при исполнении тройного акселя она делает ошибку именно при прыжке, а происходит она из-за отсутствия достаточного количества практики. Также фигуристка активно тренирует тулупы, причём по многу раз, однако не всегда их получается выполнять чисто.
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