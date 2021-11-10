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В России выявили 38 058 случаев заражения коронавирусом за сутки

Общее число заболевших с начала пандемии в нашей стране достигло 8 911 713 человек.

10 ноября, 08:54

Фото © Агентство "Москва"/ Сергей Киселёв

В России выявили 38 058 случаев заражения коронавирусом за сутки. По данным оперативного штаба, это минимальная цифра с 27 октября. Общее число заболевших с начала пандемии в нашей стране достигло 8 911 713 человек.

Больше всего новых случаев за сутки выявили в Москве (+3927), Петербурге (+2942), Подмосковье (+2649), Самарской области (+1785), а ещё в Крыму (+811).

Число вылечившихся после коронавируса россиян составило 34 565 человек. По данным оперштаба, это максимум за всю пандемию.

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Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сделал прогноз, что новые волны пандемии будут возникать каждые три месяца, если в короткие сроки как можно больше граждан не пройдёт вакцинацию и не будет достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета.


А на днях в оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом сообщили, что каждый девятый пациент с CoViD-19 старше 60 лет умирает. Специалисты не рекомендовали пожилым людям отказываться от вакцинации, ведь именно эта категория создаёт основную нагрузку на медицинскую сеть.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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