В России выявили 38 058 случаев заражения коронавирусом за сутки. По данным оперативного штаба, это минимальная цифра с 27 октября. Общее число заболевших с начала пандемии в нашей стране достигло 8 911 713 человек.

Больше всего новых случаев за сутки выявили в Москве (+3927), Петербурге (+2942), Подмосковье (+2649), Самарской области (+1785), а ещё в Крыму (+811).

Число вылечившихся после коронавируса россиян составило 34 565 человек. По данным оперштаба, это максимум за всю пандемию.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сделал прогноз, что новые волны пандемии будут возникать каждые три месяца, если в короткие сроки как можно больше граждан не пройдёт вакцинацию и не будет достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета.

