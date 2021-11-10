Российский фигурист Артур Дмитриев принял решение выступать за сборную США. Об этом он рассказал в интервью "Спорт-Экспрессу".

"В России во мне не видели перспективного спортсмена, и мне пришло предложение от американской федерации. Я посчитал, что это неплохой вариант. Выступил на турнире, на национальный чемпионат на данный момент я отбираюсь", — заявил Дмитриев.

Он также признался, что намерен "вернуться в строй" и будет смотреть дальше по своей готовности. Кроме того, никаких юридических проблем с переездом в США у него не возникло, так как родители уже давно проживают в Штатах.