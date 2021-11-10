"Неплохой вариант": Российский фигурист Дмитриев перешёл в сборную США
Сейчас он пытается пройти отбор на национальный чемпионат и намерен "вернуться в строй".
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Российский фигурист Артур Дмитриев принял решение выступать за сборную США. Об этом он рассказал в интервью "Спорт-Экспрессу".
"В России во мне не видели перспективного спортсмена, и мне пришло предложение от американской федерации. Я посчитал, что это неплохой вариант. Выступил на турнире, на национальный чемпионат на данный момент я отбираюсь", — заявил Дмитриев.
Он также признался, что намерен "вернуться в строй" и будет смотреть дальше по своей готовности. Кроме того, никаких юридических проблем с переездом в США у него не возникло, так как родители уже давно проживают в Штатах.
Добавим, что Дмитриев стал первым в истории фигуристом, который исполнил каскад "тройной лутц — тройной флип" на официальных стартах.
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