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"У тебя всё получится": Овечкин обратился к 16-летнему хоккеисту сборной России, который может побить его рекорд

Игрок СКА уже в ближайшие дни может стать самым молодым игроком национальной команды, выходившим на лёд.

10 ноября, 08:24
<p>Фото ©ТАСС / Сергей Фадеичев, <a href="https://1946.ska.ru/news/view/matviei-michkov-tiepier-nado-dumat-o-slieduiushchiem-matchie/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ХК СКА</a></p>

Фото ©ТАСС / Сергей Фадеичев, ХК СКА

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин обратился к 16-летнему хоккеисту СКА и сборной России Матвею Мичкову, который может побить его рекорд и стать самым молодым игроком в истории "Красной машины". Видео в своём инстаграме опубликовал комментатор Сергей Федотов.

"Матвей, привет, Ови на связи. Хочу поздравить тебя с вызовом в национальную сборную России. Молодец, ты побил мой рекорд. Хочу пожелать тебе успехов, всего самого наилучшего, работай, и всё у тебя получится", — отметил Овечкин.

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Отметим, что Матвей Мичков уже в ближайшие дни может стать самым молодым хоккеистом сборной России. Это случится, если он выйдет на площадку в матчах первого этапа Евротура. Нынешнее достижение принадлежит как раз Овечкину, который дебютировал в сборной России в возрасте 17 лет 11 месяцев и 15 дней.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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