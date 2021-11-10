Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин обратился к 16-летнему хоккеисту СКА и сборной России Матвею Мичкову, который может побить его рекорд и стать самым молодым игроком в истории "Красной машины". Видео в своём инстаграме опубликовал комментатор Сергей Федотов.

"Матвей, привет, Ови на связи. Хочу поздравить тебя с вызовом в национальную сборную России. Молодец, ты побил мой рекорд. Хочу пожелать тебе успехов, всего самого наилучшего, работай, и всё у тебя получится", — отметил Овечкин.