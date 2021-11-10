ФСБ задержала жителя Ялты за шпионаж в пользу Украины

ФСБ задержала жителя Ялты за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины, мужчина арестован. Об этом сообщает Центр общественных связей спецслужбы.

"Установлено, что житель Ялты в период с 2017 по 2018 год по заданию украинской спецслужбы осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну, в том числе о сотрудниках органов Федеральной службы безопасности", — говорится в сообщении.

В отношении крымчанина возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена в форме шпионажа".