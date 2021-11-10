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ФСБ задержала жителя Ялты за шпионаж в пользу Украины

По данным спецслужбы, крымчанин собирал и передавал СБУ сведения, составляющие государственную тайну.

10 ноября, 08:25
<p>Фото © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ</p>

Фото © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

ФСБ задержала жителя Ялты за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины, мужчина арестован. Об этом сообщает Центр общественных связей спецслужбы.

"Установлено, что житель Ялты в период с 2017 по 2018 год по заданию украинской спецслужбы осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну, в том числе о сотрудниках органов Федеральной службы безопасности", — говорится в сообщении.

В отношении крымчанина возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена в форме шпионажа".

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А ранее в Туле был задержан агент спецслужб Украины, собиравший секретные данные об оружии. Он пытался вербовать сотрудников оборонных предприятий, чтобы от них получать сведения о перспективных разработках.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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