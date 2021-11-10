ФСБ задержала жителя Ялты за шпионаж в пользу Украины
По данным спецслужбы, крымчанин собирал и передавал СБУ сведения, составляющие государственную тайну.
Фото © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ
ФСБ задержала жителя Ялты за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины, мужчина арестован. Об этом сообщает Центр общественных связей спецслужбы.
"Установлено, что житель Ялты в период с 2017 по 2018 год по заданию украинской спецслужбы осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну, в том числе о сотрудниках органов Федеральной службы безопасности", — говорится в сообщении.
В отношении крымчанина возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена в форме шпионажа".
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А ранее в Туле был задержан агент спецслужб Украины, собиравший секретные данные об оружии. Он пытался вербовать сотрудников оборонных предприятий, чтобы от них получать сведения о перспективных разработках.
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