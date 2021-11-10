В Приморском крае медведи устроили погоню за девушкой

В Приморском крае камеры видеонаблюдения сняли погоню медведей за одной из жительниц. Кадры появились в "Инстаграме" . По данным аккаунта "Охота и рыбалка международная", всё произошло в коттеджном посёлке около Владивостока.

Медведи сначала неспешно прогулялись по дачным улицам, а когда из дома вышла одна из жительниц, устроили за ней погоню. Оказавшаяся за пределами участка девушка не подозревала, что её могут ждать косолапые, однако незамедлительно среагировала и побежала обратно к жилищу. Медведи проводили испугавшуюся даму и, поняв, что им никак не попасть за забор, ушли обратно.