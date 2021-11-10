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В Приморском крае медведи устроили погоню за девушкой

Она не подозревала, что на выходе из дома могут поджидать косолапые, однако незамедлительно среагировала и побежала обратно к жилищу.

10 ноября, 09:06

Кадр из видео © Instagram / ohotairybalka_m

В Приморском крае медведи устроили погоню за девушкой. Видео © Instagram / ohotairybalka_m

В Приморском крае камеры видеонаблюдения сняли погоню медведей за одной из жительниц. Кадры появились в "Инстаграме". По данным аккаунта "Охота и рыбалка международная", всё произошло в коттеджном посёлке около Владивостока.

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Медведи сначала неспешно прогулялись по дачным улицам, а когда из дома вышла одна из жительниц, устроили за ней погоню. Оказавшаяся за пределами участка девушка не подозревала, что её могут ждать косолапые, однако незамедлительно среагировала и побежала обратно к жилищу. Медведи проводили испугавшуюся даму и, поняв, что им никак не попасть за забор, ушли обратно.

Ранее магаданцу пришлось отбиваться доской от заигравшегося медведя. Парень даже пытался поговорить с хищником, но шерстяной собеседник укусил его за ногу.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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