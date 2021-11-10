Бастрыкин взял на контроль расследование убийства двухлетнего малыша в Якутске

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела об убийстве двухлетнего ребёнка в Якутске. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ.

"Председатель Следственного комитета поручил руководителю Следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Саха (Якутия) Кондратенко В.В. представить доклад о проведённых следственных действиях. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", — говорится в релизе.

Напомним, тело ребёнка было обнаружено в ночь на 9 ноября в квартире дома, расположенного в районе Маганского тракта. В ходе расследования правоохранители пришли к выводу, что к преступлению может быть причастен 25-летний неоднократно судимый сожитель матери мальчика, который скрылся из квартиры. Ранее Лайф сообщал, что мужчину задержали.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье за убийство малолетнего, а также дело о халатности в отношении органов профилактики.